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Кедми рассказал, чем обернется для США война с Китаем

Кедми рассказал, чем обернется для США война с Китаем
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

США могут ввязаться в вооруженное противостояние с Китаем, но не в состоянии одержать в нем победу, заявил аналитик Яков Кедми.

По его словам, для успеха у Соединенных Штатов попросту недостаточно ресурсов. На этом фоне эксперт объяснил, чем для американцев обернется война с КНР.

«Это будет полномасштабная война. Будет уничтожен весь тихоокеанский флот США, будет уничтожена Япония и все базы США в Тихом океане. Будут уничтожены три авианосные группы и несколько городов на западном побережье Соединенных Штатов. Это будет сокрушительное поражение. Они хотят всем этим рискнуть? Пусть рискуют», — констатировал Кедми.

Ранее в Пекине анонсировали масштабные учения в близлежащих к Тайваню регионах, что стало ответом на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Кедми Китай США
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