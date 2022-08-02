Кедми рассказал, чем обернется для США война с Китаем

«Это будет полномасштабная война. Будет уничтожен весь тихоокеанский флот США, будет уничтожена Япония и все базы США в Тихом океане. Будут уничтожены три авианосные группы и несколько городов на западном побережье Соединенных Штатов. Это будет сокрушительное поражение. Они хотят всем этим рискнуть? Пусть рискуют», — констатировал Кедми.