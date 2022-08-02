Кедми рассказал, чем обернется для США война с Китаем

США могут ввязаться в вооруженное противостояние с Китаем, но не в состоянии одержать в нем победу, заявил аналитик Яков Кедми.
По его словам, для успеха у Соединенных Штатов попросту недостаточно ресурсов. На этом фоне эксперт объяснил, чем для американцев обернется война с КНР.
«Это будет полномасштабная война. Будет уничтожен весь тихоокеанский флот США, будет уничтожена Япония и все базы США в Тихом океане. Будут уничтожены три авианосные группы и несколько городов на западном побережье Соединенных Штатов. Это будет сокрушительное поражение. Они хотят всем этим рискнуть? Пусть рискуют», — констатировал Кедми.
Ранее в Пекине анонсировали масштабные учения в близлежащих к Тайваню регионах, что стало ответом на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.