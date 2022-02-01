Кедми раскрыл содержание своего доклада о Путине, подготовленного им для спецслужб

Кедми обозначил главные причины истерики Запада из-за России Мнение экспертов
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель секретной службы «Натив» Яков Кедми впервые рассказал о своем знакомстве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В интервью проекту Metametrica Кедми поведал об обстоятельствах встречи с российским лидером, а также впервые раскрыл содержание своего доклада о Путине, подготовленного для спецслужб Израиля.

Яков Кедми в первую очередь обратил внимание, что познакомился с Владимиром Путиным еще в 1996 году, когда занимал должность главы спецслужбы «Натив». Он признался, что после встречи составил доклад, в котором создал портретный очерк своего собеседника для израильских спецслужб.

Военно-политический эксперт заметил, что относится к Владимиру Путину с чисто профессиональной точки зрения, поскольку рассматривает только в качестве главы огромного государства. Однако, по словам политолога, российские лидер показался ему хорошим и положительным человеком.

«Я встречался с ним не раз и не два. И отношение у меня к нему чисто профессиональное. Если бы не было Путина, сегодня России не было бы», — заметил Кедми.

По словам политолога, в мире к Владимиру Путину относятся совершенно по-разному, но международные политические деятели вынуждены признать, что российский лидер имеет большое влияние на международной арене.

 
загрузка...
 
Кедми Путин
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru