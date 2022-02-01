Кедми раскрыл содержание своего доклада о Путине, подготовленного им для спецслужб

Израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель секретной службы «Натив» Яков Кедми впервые рассказал о своем знакомстве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В интервью проекту Metametrica Кедми поведал об обстоятельствах встречи с российским лидером, а также впервые раскрыл содержание своего доклада о Путине, подготовленного для спецслужб Израиля.

Яков Кедми в первую очередь обратил внимание, что познакомился с Владимиром Путиным еще в 1996 году, когда занимал должность главы спецслужбы «Натив». Он признался, что после встречи составил доклад, в котором создал портретный очерк своего собеседника для израильских спецслужб.

Военно-политический эксперт заметил, что относится к Владимиру Путину с чисто профессиональной точки зрения, поскольку рассматривает только в качестве главы огромного государства. Однако, по словам политолога, российские лидер показался ему хорошим и положительным человеком.

«Я встречался с ним не раз и не два. И отношение у меня к нему чисто профессиональное. Если бы не было Путина, сегодня России не было бы», — заметил Кедми.

По словам политолога, в мире к Владимиру Путину относятся совершенно по-разному, но международные политические деятели вынуждены признать, что российский лидер имеет большое влияние на международной арене.

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