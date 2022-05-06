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    Кедми раскрыл план НАТО: Альянс компенсирует потерю Украины за счет размещения вооружения в Финляндии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кедми раскрыл план НАТО: Альянс компенсирует потерю Украины за счет размещения вооружения в Финляндии

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    НАТО уже разработала план на случай потери украинского плацдарма. Таким мнением поделился военный аналитик Яков Кедми.

    Кедми отметил, что в центре плана военного блока находятся Финляндия и Швеция. Эти страны планируется включить в НАТО с целью размещение на их территории вооружения.

    «Как возможный вариант на потерю Украины они отвечают тем, что они хотят превратить Финляндию и Швецию в базу для ракет наземного базирования», — рассказал эксперт в беседе с изданием «Военное дело».

    Ранее заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев предупредил Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в Североатлантический альянс. По его словам, если страны действительно вступят в НАТО, Россия вынуждена будет позаботиться о своей национальной обороне и безопасности.

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