Кедми раскрыл план НАТО: Альянс компенсирует потерю Украины за счет размещения вооружения в Финляндии

Ранее заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев предупредил Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в Североатлантический альянс. По его словам, если страны действительно вступят в НАТО, Россия вынуждена будет позаботиться о своей национальной обороне и безопасности.