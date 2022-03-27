Кедми раскрыл, какой «самый эффективный ответ» может дать НАТО на спецоперацию России

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Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, какой «самый эффективный ответ» может дать сейчас НАТО на действия России на Украине.

Немногим после начала спецоперации российской армии по денацификации и демилитаризации на Украине известный военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» в ироничной манере объяснил, как в настоящее время Североатлантический альянс сможет отреагировать на текущие действия Российской Федерации на территории незалежной.

По мнению эксперта, текущая специальная военная операция России на Украине по демилитаризации и денацификации страны находится сейчас лишь на первом этапе и потребует в дальнейшем кропотливой работы. Прежде всего, если говорить об искоренении остатков нацизма и его последователей.

Информацию о том, что НАТО в настоящее время приступило к активной работе, чтобы дать какой-то коллективный ответ на действия РФ в Незалежной, эксперт воспринял с присущей ему иронией. Яков Кедми на вопрос «что может теперь предпринять НАТО?» ответил следующим образом:

«Самое эффективное, что может провести теперь НАТО — провести коллективный молебен за здоровье майдановской власти и послать призывы солидарности Зеленскому …», — ответил эксперт.

Кедми полагает, что силы альянса вообще могут делать и говорить что угодно пока это делается на их собственной территории.

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