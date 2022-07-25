Кедми посоветовал солдатам ВСУ обратиться к Путину, чтобы спастись от смерти

Военнослужащие ВСУ отказываются идти в бой из-за нехватки оружия. Как заявил израильский военно-политический деятель Яков Кедми, командование украинской армии бросает своих солдат на передовую как «пушечное мясо».
Ранее военнослужащие 6-го стрелкового батальона теробороны Украины выпустили обращение, в котором открыто заявили, что не хотят идти в бой.
Кедми считает, что подобное не вызывает удивления, поскольку солдаты ВСУ все чаще отказываются выполнять приказы командования и идти на верную смерть, пишет Pravda.ru.
«Все как и всегда — снабжения нет, бросают как пушечное мясо, кругом беззаконие. Умирать они не захотели и это правильно, вот только обращаться нужно не к тому президенту. Зеленский ничем не поможет, а вот Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) может спасти от смерти, если сдадитесь», – заявил Кедми.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.