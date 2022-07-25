Кедми посоветовал солдатам ВСУ обратиться к Путину, чтобы спастись от смерти

«Все как и всегда — снабжения нет, бросают как пушечное мясо, кругом беззаконие. Умирать они не захотели и это правильно, вот только обращаться нужно не к тому президенту. Зеленский ничем не поможет, а вот Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) может спасти от смерти, если сдадитесь», – заявил Кедми.