Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина»

Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина» Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения страны к ядерному оружию. Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми рассказал в комментарии «Народным Новостям», какие последствия ждут Киев в случае реального возвращения ядерного потенциала.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает уровень безопасности, который страна получила после подписания Будапештского меморандума.

«Если они (консультации – Прим. ред.) снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал Зеленский.

Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина»

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что появление на Украине даже тактического ядерного оружия создаст прямые угрозы для РФ.

«В чем угроза для нас. В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что надо иметь в виду», — сказал российский лидер, добавив, что еще советский задел дает Киеву возможность довольно быстро создать ядерное оружие.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, помимо научно-технической советской базы, на Украине есть возможность создать и носители для ядерных боеголовок. Например, ими могут стать ракеты «Точка-У».

Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина»

Любые попытки Украины получить ядерное оружие представляют опасность как всему миру, так и России, убежден Яков Кедми. По его словам, речь идет о совершенно реальных вещах, а не каких-то надуманных угрозах.

«Слова Шойгу касаются не только пустых заявлений, но и практических действий, которые сегодня осуществляет майдановская власть. Учитывая высокое промышленное и научное развитие, полученное Украиной в наследство от Советского Союза, она может на этой базе создать ядерное оружие. Ей это легче, чем странам, не имевшим такой возможности, но которые это сделали и идут по пути создания ядерного оружия. Это реальная вещь. Россия рассматривает это именно так, а не как теорию или демагогию», — пояснил наш собеседник.

Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина»

Если Украина все-таки проигнорирует предупреждения РФ и попытается создать ядреное оружие, ей придется заплатить за это высочайшую цену.

«Путин уже объяснил, Шойгу сказал: Россия не может допустить такого развития событий. Думаю, если попытка Украиной взять Донбасс силой могла поставить под сомнение украинскую государственность, по выражению Путина, что и происходит, то попытка Киева добраться до ядерного оружия еще быстрее, больше и решительнее приведет Украину к потере государственности», — резюмировал Кедми.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов открестился от слов Владимира Зеленского о возрождении ядерного потенциала страны.

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Зеленский Кедми Путин Шойгу ядерное оружие
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