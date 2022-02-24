Кедми: планы Киева по возрождению ядерного оружия лишь ускорят «пророчество Путина»

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения страны к ядерному оружию. Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми рассказал в комментарии «Народным Новостям», какие последствия ждут Киев в случае реального возвращения ядерного потенциала.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает уровень безопасности, который страна получила после подписания Будапештского меморандума.

«Если они (консультации – Прим. ред.) снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал Зеленский.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что появление на Украине даже тактического ядерного оружия создаст прямые угрозы для РФ.

«В чем угроза для нас. В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что надо иметь в виду», — сказал российский лидер, добавив, что еще советский задел дает Киеву возможность довольно быстро создать ядерное оружие.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, помимо научно-технической советской базы, на Украине есть возможность создать и носители для ядерных боеголовок. Например, ими могут стать ракеты «Точка-У».

Любые попытки Украины получить ядерное оружие представляют опасность как всему миру, так и России, убежден Яков Кедми. По его словам, речь идет о совершенно реальных вещах, а не каких-то надуманных угрозах.

«Слова Шойгу касаются не только пустых заявлений, но и практических действий, которые сегодня осуществляет майдановская власть. Учитывая высокое промышленное и научное развитие, полученное Украиной в наследство от Советского Союза, она может на этой базе создать ядерное оружие. Ей это легче, чем странам, не имевшим такой возможности, но которые это сделали и идут по пути создания ядерного оружия. Это реальная вещь. Россия рассматривает это именно так, а не как теорию или демагогию», — пояснил наш собеседник.

Если Украина все-таки проигнорирует предупреждения РФ и попытается создать ядреное оружие, ей придется заплатить за это высочайшую цену.

«Путин уже объяснил, Шойгу сказал: Россия не может допустить такого развития событий. Думаю, если попытка Украиной взять Донбасс силой могла поставить под сомнение украинскую государственность, по выражению Путина, что и происходит, то попытка Киева добраться до ядерного оружия еще быстрее, больше и решительнее приведет Украину к потере государственности», — резюмировал Кедми.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов открестился от слов Владимира Зеленского о возрождении ядерного потенциала страны.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...