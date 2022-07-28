Кедми озвучил ключевую цель ВС РФ в случае начала ядерной войны

США напрасно считают, что в случае глобального конфликта им удастся отсидеться, как это было во время Второй мировой войны, заявил аналитик Яков Кедми.
В комментарии для БелТА он отметил, что именно Вашингтон станет ключевой целью Вооруженных сил России в случае начала ядерного противостояния. В то же время эксперт усомнился в целесообразности удара по британской столице.
«А по Лондону зачем? В ядерной войне цели военные, не гражданские. То, что нанесут ущерб Лондону, это не спасет российский города от американских ракет», — сказал аналитик.
Ранее советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув заявил, что Запад оказался на грани ядерной войны с Россией и Китаем из-за неспособности наладить конструктивный диалог.