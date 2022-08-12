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Кедми описал эффективный способ отомстить Латвии за признание России спонсором терроризма

Кедми описал эффективный способ отомстить Латвии за признание России спонсором терроризма
commons.wikimedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Решение Латвии объявить Россию страной, поддерживающей терроризм, не должно остаться без ответа. Эффективный способ зеркально отомстить прибалтийскому государству озвучил израильский политолог Яков Кедми.

По мнению экс-руководителя спецслужбы «Натив», враждебный шаг Риги требует незамедлительной реакции. Так, эксперт не увидел смысла в поддержании дипотношений, а также торговых связей с Латвией. Кроме того, он предложил ввести в оборот новый термин.

«Думаю, Россия уже созрела, и весь мир созрел для того, чтобы Россия ввела статус пронацистского или нацистского государства, обладающего всеми признаками нацистского режима. Признание этого статуса влечет за собой разрыв всех отношений с ним», заявил Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее решение парламента Латвии прокомментировали в МИД РФ. Дипломаты сочли такой шаг нарушением международного права, передает «Царьград».

Кедми Латвия Россия страна-спонсор терроризма
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