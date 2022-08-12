Кедми описал эффективный способ отомстить Латвии за признание России спонсором терроризма

«Думаю, Россия уже созрела, и весь мир созрел для того, чтобы Россия ввела статус пронацистского или нацистского государства, обладающего всеми признаками нацистского режима. Признание этого статуса влечет за собой разрыв всех отношений с ним», — заявил Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».