Кедми описал эффективный способ отомстить Латвии за признание России спонсором терроризма

Решение Латвии объявить Россию страной, поддерживающей терроризм, не должно остаться без ответа. Эффективный способ зеркально отомстить прибалтийскому государству озвучил израильский политолог Яков Кедми.
По мнению экс-руководителя спецслужбы «Натив», враждебный шаг Риги требует незамедлительной реакции. Так, эксперт не увидел смысла в поддержании дипотношений, а также торговых связей с Латвией. Кроме того, он предложил ввести в оборот новый термин.
«Думаю, Россия уже созрела, и весь мир созрел для того, чтобы Россия ввела статус пронацистского или нацистского государства, обладающего всеми признаками нацистского режима. Признание этого статуса влечет за собой разрыв всех отношений с ним», — заявил Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее решение парламента Латвии прокомментировали в МИД РФ. Дипломаты сочли такой шаг нарушением международного права, передает «Царьград».