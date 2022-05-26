Кедми одной емкой фразой обнули «успехи» ВСУ за время спецоперации

Описать все «победы» Вооруженных сил Украины за 92 спецоперации можно всего одной фразой, поскольку их фактически не было. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает ФБА «Экономика сегодня».
Лишь далекие от реальности люди воспринимают бравурные слова украинского командования о неких победах на фронте, полагает специалист. По его мнению, стратегия украинских властей в этом вопросе напоминает позицию Египта во время Шестидневной войны против Израиля. Тогда Каир рассказывал общественности о якобы приближении танков к Тель-Авиву, хотя в действительно лишился всей авиации.
Истинное положение дел ВСУ можно описать лишь одной фразой, которая все чаще звучит от западных кураторов Киева: «все еще держатся». По мнению израильского эксперта, говорить о каком-то «успехе» украинской армии можно лишь в контексте худших опасений Запада, предполагавшего, что Киев падет за три дня.
«В чем может быть победа украинской армии? Что она задержит российские войска еще не месяц? В этом победа? Нет ни одного места, которое было бы отвоевано украинскими солдатами. Нигде, ни в одном месте с боями они не взяли ни один пункт. Американцы видят победу в том, что Украина не была вся освобождена от майданной власти за три дня. А если это займет несколько месяцев, то, по их мнению, это уже победа. Ну хорошо! Кого это не устраивает в России?» — выразил непонимание Кедми.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что вся система обороны ВСУ в Донбассе прорвана.