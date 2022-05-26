Кедми одной емкой фразой обнули «успехи» ВСУ за время спецоперации

«В чем может быть победа украинской армии? Что она задержит российские войска еще не месяц? В этом победа? Нет ни одного места, которое было бы отвоевано украинскими солдатами. Нигде, ни в одном месте с боями они не взяли ни один пункт. Американцы видят победу в том, что Украина не была вся освобождена от майданной власти за три дня. А если это займет несколько месяцев, то, по их мнению, это уже победа. Ну хорошо! Кого это не устраивает в России?» — выразил непонимание Кедми.