Кедми: одна фраза Путина Макрону разбила надежды НАТО

На пресс-конференции после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном глава РФ Владимир Путин одной фразой показал НАТО серьезность намерений России, сообщил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Западные политики не стремятся понять, что именно говорит им Москва, а некоторые используют переговоры на высшем уровне в собственных целях и не желают слушать собеседника, считает Кедми. Так на встрече с Макроном Путин потратил пять часов на объяснение российской позиции и задал главный вопрос на пресс-подходе после встречи.

«Ища способ донести до их сознания всю серьезность, Путин сделал то, что он сделал, на встрече с Макроном. Он видел непробиваемую стену непонимания, и неспособности понять всей серьезности проблемы. И он первый раз за все время произнес слово “война”. Он спросил совершенно прямо: “Вы хотите с нами воевать?” Никогда ничего подобного он не говорил, пытаясь сдерживаться и оставаться в рамках дипломатического приличия», – объяснил эксперт в эфире YouTube-канала “СоловьевLIVE”.

По мнению военного эксперта, Путин вынужден говорить открыто, чтобы прервать истерию, раздуваемую вокруг России западными политиками и СМИ. А те кто там принимает решения, вынуждены соглашаться с политиками, опасаясь быть заклейменными прессой. Кедми рассказал о том, что сейчас выявляется тенденция, когда политики и те, кто принимает решение на Западе боятся серьезного разговора с Россией и тем более рассмотрения ее требований, так как это будет расценено как угроза их власти и “политическая катастрофа внутри страны”.

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