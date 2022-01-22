Кедми объяснил страх Запада из-за возможного появления российских ракет на «заднем дворе» США

Слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о возможном появлении российских ракет близ США вызвали настоящую истерику на Западе, отметили в МИД РФ, передает РБК. Израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему американцев так пугает перспектива, описанная российским дипломатом.

«Целая истерика поднялась и в западной экспертно-политической среде после простого отказа заместителя министра иностранных дел России Рябкова дать однозначный ответ на вопрос о возможных “военно-политических планах” нашей страны применительно к Кубе и Венесуэле. Разве это не свидетельство аррогантного (надменного) мышления в духе: “нам можно все, а России — ничего”», — говорится в сообщении российского МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что именно коллективный Запад ответственен за разделение мира на «зоны влияния» после распада СССР.

Почему США так боятся ракет на Кубе

Фактически, говоря о возможности разместить российские ракеты на Кубе или в Венесуэле, Рябков направил Западу сигнал, считает Яков Кедми. По его мнению, дипломат предупредил США, что одним из первых ответных шагов России на размещение американских военных баз в Восточной Европе станут ракеты «на заднем дворе» самих Штатов. А это очень сильно беспокоит Вашингтон.

«Дело в том, что американской противоракетной системы нет со стороны юга. Вся ПРО направлена на север и чуть-чуть на восток. Если будет угроза ракет с юга, у них нет никакого ответа. Время подлета с Венесуэлы или с Кубы исчисляется минутами, а это намного меньше, чем они могут себе представить. Поэтому угроза для США станет намного выше, чем они хотели создать для России, разместив свои базы в Восточной Европе. Тем более, РФ может разместить там более серьезные ракеты, чем есть у США в европейских странах», — пояснил наш собеседник.

Когда российские ракеты появятся у берегов США

Пока никаких решений о размещении ракет у границ США Москва не принимала, ведь переговорный процесс по гарантиям безопасности продолжается. По словам Якова Кедми, следует разделять пропагандистскую риторику американских политиков и дипломатов с той, что отражает истинное мнение Вашингтона. За пропаганду отвечает Госдеп во главе с Энтони Блинкеном, а решения по безопасности принимает советник президента Джейк Салливан.

«В США в одну игру играет пропагандистская машина. В первую очередь госсекретарь Блинкен и все министерство иностранных дел (Госдеп). Настоящие переговоры ведет председатель совета безопасности Салливан и его команда. А они реагируют совсем в другом ключе. Сейчас американцы прощупывают, насколько Россия серьезна, насколько можно отделаться от претензий РФ, подбрасывая ей мелкие ответы», — объяснил военный эксперт.

Внутри США идет активная дискуссия, продолжил израильский специалист. Звучат предложения об ограничении размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Рассматривается вариант ввести мораторий на принятие новых членов НАТО сроком до 20 лет. Существует идея, чтобы США не участвовали в голосовании по принятию новых членов в Североатлантический альянс.

«Они пытаются найти какие-то формы, чтобы выйти из положения или отделаться дешево. С другой стороны, дикая истерика по поводу Украины — последний запасной план. Если они пойдут навстречу большинству российских требований, они скажут, что сделали это, чтобы спасти Украину», — убежден собеседник НН.

Если формулу найти не удастся, российские ракеты действительно могут появиться у границ США в случае подписания соответствующих соглашений. Причем речь идет не только о Венесуэле или Кубе.

«Кроме договоренностей с этими странами, Россия должна прийти к пониманию, что это наиболее эффективный способ до применения силы. Когда говорят о Венесуэле и Кубе, я бы не упускал из вида еще одну страну — Никарагуа. Все, что происходит в этом государстве, говорит о том, что российские ракеты могут появиться и там», — подытожил Кедми.

Ранее Минобороны России сообщило о скором завершении государственных испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон».

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