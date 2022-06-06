Кедми объяснил, почему на Западе вновь заговорили о необходимости переговоров с РФ

youtube.com/Россия 1Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру. Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя участившиеся в западной прессе публикации о необходимости проведения украино-российских мирных переговоров. Ранее в американской прессе широко разошлось заявление политконсультанта Государственного департамент США и Пентагона Эндрю Люттвака о том, что даже мысли о возможной победе Украины в конфликте с РФ выглядит совершенно фантастической. При этом Люттвак добавил, что Киеву необходимо согласиться на переговоры с Москвой и на проведение референдума в Донбассе. Комментируя данные сообщения, Яков Кедми отметил, что, как правило, подобные разговоры заводятся с двумя конкретными целями – опреде..

youtube.com/Россия 1

Коллективный Запад, который изначально планировал использовать Украину, чтобы на ее территории нанести России военное поражение, теперь уже пытается хотя бы свести к минимуму свои потери, которые неминуемо последуют, как расплата за эту авантюру.

Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя участившиеся в западной прессе публикации о необходимости проведения украино-российских мирных переговоров.

Ранее в американской прессе широко разошлось заявление политконсультанта Государственного департамент США и Пентагона Эндрю Люттвака о том, что даже мысли о возможной победе Украины в конфликте с РФ выглядит совершенно фантастической. При этом Люттвак добавил, что Киеву необходимо согласиться на переговоры с Москвой и на проведение референдума в Донбассе.

Комментируя данные сообщения, Яков Кедми отметил, что, как правило, подобные разговоры заводятся с двумя конкретными целями – определить на какое-то время расклад сил, и достигнуть тех результатов, которые оказались недостижимы на поле боя.

«На это сейчас направлены их намеки. Они поняли, что цель, которую они ставили – победить Россию на украинской территории, – выполнить не удается. Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об обратном. Нанести большой ущерб РФ они еще мечтают. Но теперь у них другая цель: как подешевле все закончить, чтобы Украина заплатила как можно меньшую цену, потому что эту цену будет платить не Украина – это они ее платят», – объяснил израильский эксперт.

При этом эксперт отметил, что по плану Запада плацдармом для удара по РФ должна была стать вся Украина. Однако с начала спецоперации подконтрольная Киеву территория, куда США и страны Европы уже влили миллиарды долларов и евро военной помощи, неуклонно уменьшается. И Запад, поняв, что такими темпами, от плацдарма, на который он рассчитывал, может и вовсе ничего не остаться, завел разговоры о необходимости начать диалог с Москвой.

Агентство «Москва» / Софья Сандурская

«Поэтому они говорят о переговорах, чтобы спасти майданный режим, спасти эту власть и оставить ей хоть какую-нибудь территорию, которую они потом смогут использовать в своих интересах. Так и надо относиться к этим переговорам – это попытка решить то, что не удалось в военных действиях. Но все решат военные действия», – подчеркнул Кедми.

Напомним, ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного разрыва взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой из-за ситуации на Украине.

Допустимым минимумом в российско-американских отношениях, по словам посла, остается дипломатическое взаимодействие и диалог в ООН.