Отказ НАТО от предлагаемых Россией гарантий безопасности дорого обойдется США. Ключевую роль в расплате сыграет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Но все может измениться, если произойдет чудо, о котором поведал политолог Яков Кедми.

Решающее значение в разрешении конфликта приобретают последние две недели. Пока идет Олимпиада в Китае, две стороны будут вести диалог. Москвой это время будет использовано для ведения важных переговоров с представителями Альянса.

Проблема в том, что Кремлю нужен четкий ответ. По завершении ОИ в Пекине Россия приступит к активным действиям, считает Кедми.

«Времени нет», — заявил он в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Если Штаты не пойдут навстречу, действовать будет министр обороны Сергей Шойгу. Кедми объяснил, что именно он даст президенту Владимиру Путину несколько вариантов ответа. Причем варианты будут не словесными, а военно-техническими.

Все может измениться только, если произойдут неожиданные процессы в голове американского лидера. Как передает слова Кедми ФБА «Экономика сегодня», это будет понимание ситуации Джо Байденом.

«Если только не произойдет чудо с тем, что на президента Байдена снизойдет озарение», — рассудил аналитик.

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