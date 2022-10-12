Кедми объяснил, какая ошибка приведет к краху британской разведки

В передаче «Полный контакт» в эфире «Вести ФМ» ведущий Владимир Соловьев спросил у Якова Кедми, можно ли верить информации, которая появляется со ссылкой на «британскую разведку» или это в основном дезинформация. Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, что вброс ложных сообщений и дезинформация стратегического противника является одним из направлений деятельности разведывательных структур. Однако в последнее время эти структуры стали орудием политической пропаганды. Стремление британской разведки подыграть политическим интересам может стать огромной ошибкой.