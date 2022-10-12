Кедми объяснил, какая ошибка приведет к краху британской разведки

Можно ли доверять информации, исходящей якобы от «источников в британской разведке», и не станет ли дезинформация и политические вбросы причиной ее краха, объяснил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
В передаче «Полный контакт» в эфире «Вести ФМ» ведущий Владимир Соловьев спросил у Якова Кедми, можно ли верить информации, которая появляется со ссылкой на «британскую разведку» или это в основном дезинформация. Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, что вброс ложных сообщений и дезинформация стратегического противника является одним из направлений деятельности разведывательных структур. Однако в последнее время эти структуры стали орудием политической пропаганды. Стремление британской разведки подыграть политическим интересам может стать огромной ошибкой.
«То, что она стала орудием политической пропаганды, это ее и угробит. Разведке нельзя этим заниматься. Разведка должна действовать на основе фактов, а не фантазий. Но зная чрезмерно раздутый авторитет британской (как и американской) разведки, очень часто пользуются ее именем», — рассказал Кедми.
Примером одной из самых резонансных политических «уток» Кедми назвал сообщения о вероятном применении Россией тактического оружия. Такие фейки негативно влияют на имидж британской разведки.