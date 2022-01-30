Кедми обозначил главные причины истерики Запада из-за России

Запад снова погрузился в упадническое настроение, так как не знает что ожидать от России, такое мнение озвучил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В ходе эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE» Яков Кедми назвал действия западных СМИ шулерскими, ссылаясь на то, что США постоянно нагнетают ситуацию в вопросах, касающихся Украины. Запад через свои СМИ рассказывает о многотысячной российской армии на границе, не уточняет, где именно она находится, тем самым накаляя обстановку и пугая читателей мнимым «наступлением» РФ на Украину. Эксперт объяснил, почему Европе и США выгодно во всем обвинять Москву.

«Они все в истерике. Почему они в истерике? Когда человек впадает в истерику? Два фактора, любой психолог или психиатр скажет: страх и неизвестность. Они в страхе, что Россия сделает, и они в неизвестности…. А что Россия сделает? Поскольку у них ни на то, ни на другое нет ответа, они истерично пытаются все свести к Украине», — заявил Кедми.

По словам специалиста, сценарий с нападением на Киев был бы самым выгодным вариантом для ЕС и США, в этом бы случае они могли бы ссылаться на агрессию Москвы, но при этом беспокоясь за себя, так как боятся, что Россия может атаковать одну из стран НАТО.

Тем не менее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать, в том числе и на Украину. Все заявления западных СМИ являются провокационными и алармистскими.

Ранее «Народные Новости» писали о том, что Лавров неслучайно сказал о сотрудничестве с Кубой и Венесуэлой до ответа США.

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