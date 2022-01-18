Кедми назвал точное время жизни флота НАТО после атаки на Калининград

Россия не стоит на месте: Кедми вынес приговор отстающим по гиперзвуку американцам Мнение экспертов
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Израильский эксперт Яков Кедми заявил об отсутствии у западных стран возможности для нанесения удар по Калининградской области с моря.

На минувшей неделе Россия и Запад провели ряд встреч, главной темой обсуждения на которых были гарантии взаимной безопасности. Сначала, 10 января, в Женеве встречались представители РФ и Соединенных Штатов. Затем в Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января в Вене состоялись консультации в формате ОБСЕ. Ни одни переговоры нужного результата не принесли, более того, в адрес Москвы начали поступать новые угрозы.

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми, выступая в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал попытки Запада угрожать России, в том числе и слухи о возможной атаке НАТО на Калининград, блефом. Специалист отметил, что западный регион РФ надежно защищен самым современным вооружением.

«Ни в одном флоте НАТО, даже американском, никто даже в страшном сне не думает послать хоть одну резиновую лодку к берегам Калининграда. Они отлично знают, что их ждет – у любого флота, который попытается что-то сделать против Калининграда, срок жизни – не более четверти часа», – заявил Кедми.

Эксперт пояснил, что Балтийское море с точки зрения ведения боевых действий представляет собой крайне неудобную локацию. И дело не только в том, что вся акватория контролируется размещенными в Калининграде и Ленинградской области системами ПРО-ПВО и ударными ракетными комплексами, но еще и в маленькой глубине, представляющей проблему для передвижения больших военных кораблей. Исходя из этого, Кедми полагает, что игра мышцами и искусственные угрозы Запада предназначены исключительно для внутреннего пользования.

 
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