Президент Украины Владимир Зеленский решил сделать ставку на Херсонское направление, отставив без поддержки украинские подразделения в Песках в Авдеевке. В Киеве заявляли, что ракетами HIMARS якобы удалось уничтожить склады с боеприпасами, из-за чего военные РФ будут испытывать «снарядный голод». Но в итоге все получилось с точностью до наоборот, подчеркнул политолог.