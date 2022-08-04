Российские военные переиграли ВСУ, пойдя на лобовую атаку Авдеевского укрепрайона. Об этом изданию «Правду.Ру» рассказал политолог Яков Кедми.
По словам эксперта, Киев полагался на построенные за восемь лет оборонительные сооружения, поэтому перебросил часть сил из Авдеевки на юг Украины. Такое решение в результате привело к огромным потерям ВСУ, отметил Кедми.
Президент Украины Владимир Зеленский решил сделать ставку на Херсонское направление, отставив без поддержки украинские подразделения в Песках в Авдеевке. В Киеве заявляли, что ракетами HIMARS якобы удалось уничтожить склады с боеприпасами, из-за чего военные РФ будут испытывать «снарядный голод». Но в итоге все получилось с точностью до наоборот, подчеркнул политолог.
Ранее издание Argumenti.ru сообщило, что российские ВКС ликвидировали с до 130 солдат ВСУ в районе Харькова и до 400 — в ДНР.