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Кедми назвал поставки ВСУ западного оружия «медвежьей услугой» для Украины

Кедми назвал поставки ВСУ западного оружия «медвежьей услугой» для Украины
wikimedia.org/Mark Nakoykher/CC BY-SA 4.0

Страны НАТО оказали Украине «медвежью услугу», начав поставлять ВСУ летальные вооружения, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Россия при этом не стремится пресекать поставки западных вооружений на Украину. В эфире YouTube-канале «Вальдман-LINE» Кедми заявил, что уничтожение всех путей поставок невозможно, если не прибегать к ковровой бомбардировке всей Украины, что в планы ВКС РФ не входило. Кроме того, командование не видит смысла в том, чтобы всерьез мешать НАТО везти оружие, ведь на боеспособность ВСУ эти «подачки» не влияют.

«Натовцы не в состоянии обеспечить украинскую армию достаточным количеством вооружений, чтобы сдержать все возрастающий натиск российской армии», — сказал Кедми.

Недавно эксперт озвучил основную цель российской армии: она состоит в полном уничтожении тех частей ВСУ, которые еще оказывают сопротивление в Донбассе.

Кедми спецоперация Украина
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RusNewsToday24
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