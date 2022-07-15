Кедми назвал поставки ВСУ западного оружия «медвежьей услугой» для Украины

Россия при этом не стремится пресекать поставки западных вооружений на Украину. В эфире YouTube-канале «Вальдман-LINE» Кедми заявил, что уничтожение всех путей поставок невозможно, если не прибегать к ковровой бомбардировке всей Украины, что в планы ВКС РФ не входило. Кроме того, командование не видит смысла в том, чтобы всерьез мешать НАТО везти оружие, ведь на боеспособность ВСУ эти «подачки» не влияют.