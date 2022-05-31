Кедми назвал два основных фактора, заставивших украинских националистов выйти с «Азовстали»

Украинским националистам, которые скрывались в подвалах мариупольского комбината «Азовсталь», пришлось принять решение сдаться в российский плен по двум основным причинам, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
По мнению Кедми, сдавшиеся в плен члены нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые вышли из «Азовстали», выглядели сытыми и упитанными. Поэтому можно сделать вывод, что их выход связан не с отсутствием продовольствия и воды. В беседе с журналистом Александром Вальдманом эксперт отметил, что вероятнее всего, сдаться националистов вынудили две причины.
«У них была возможность и одеться, и помыться и, как они сами сказали, у них хватало и продуктов, и боеприпасов. Так что скорее всего они вышли из-за двух основных факторов», — цитирует Кедми ФАН.
Во-первых, безвыходность ситуации. Националисты поняли, что Киев им не поможет, подкрепления не будет, а из блокировки ВС РФ им просто не вырваться. Вторая причина заключается в том, что закрытые в одном месте они становятся легкой мишенью для ракетного удара российских сил.
«Первое – полная безнадежность и никаких шансов, что будет какая-то альтернатива. Второе – реальная угроза того, что ВКС РФ тяжелыми бомбовыми ударами просто замуруют их в подземельях», — подытожил Яков Кедми.
На сегодняшний день территория комбината полностью освобождена. По данным Минобороны России, с 16 мая в плен российским войскам сдались более 2400 националистов и военных с «Азовстали». Последними с предприятия вышли командиры националистического батальона «Азов»*. Сейчас территория завода полностью освобождена от националистов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.