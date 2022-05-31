Кедми назвал два основных фактора, заставивших украинских националистов выйти с «Азовстали»

По мнению Кедми, сдавшиеся в плен члены нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые вышли из «Азовстали», выглядели сытыми и упитанными. Поэтому можно сделать вывод, что их выход связан не с отсутствием продовольствия и воды. В беседе с журналистом Александром Вальдманом эксперт отметил, что вероятнее всего, сдаться националистов вынудили две причины.