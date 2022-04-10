Кедми: НАТО была удивлена возможностями российских «Кинжалов» в ходе спецоперации на Украине

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Демонстрация реальной мощи ракетного вооружения России посрамило западных скептиков. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
По его словам, новейшее гиперзвуковое вооружение ВС РФ неоднократно называлось западными представителями «мультиками Путина» либо «картонными кинжалами». Применение этих ракет в рамках решения задач, связанных со спецоперацией на Украине, показало, что новые образцы оружия очень эффективны.
«Мультики Путина ожили» — в этом смогли убедиться все скептики 19 марта, когда впервые в военных условиях последовало применение новейшего вооружения «Кинжал», ликвидировавшего защищенный подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области, рассчитанный на удар снаряда с ядерным зарядом», — заявил Кедми.
Эксперт уверен, что НАТО была удивлена возможностями российских ракет. В частности, поражающая способность и точность удара гиперзвуковых ракет не могли быть обделены вниманием членов Альянса.