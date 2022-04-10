Кедми: НАТО была удивлена возможностями российских «Кинжалов» в ходе спецоперации на Украине

По его словам, новейшее гиперзвуковое вооружение ВС РФ неоднократно называлось западными представителями «мультиками Путина» либо «картонными кинжалами». Применение этих ракет в рамках решения задач, связанных со спецоперацией на Украине, показало, что новые образцы оружия очень эффективны.