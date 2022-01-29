Кедми: Лавров неслучайно сказал о сотрудничестве с Кубой и Венесуэлой до ответа США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расставил четкие акценты в своей речи про отношения России с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

Недавнее выступление главы МИД России Сергея Лаврова в Государственной думе привлекло особое внимание Якова Кедми. Так, российский дипломат отметил, что у России «отношения стратегического партнерства во всех без исключения областях, в том числе в военной и военно-технической» с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что одна фраза в выступлении Лаврова была неслучайной. Она касалась военно-технического сотрудничества стран.

«Неслучайно говорилось об этом», — ответил Кедми.

По словам эксперта, стоит отметить, что это было определено до ответа США по гарантиям безопасности в Европе.

«Если это было предано гласности до получения ответа США, то Россия формально хочет поставить это на базу развития нормальных отношений. Это нормальное развитие отношений с партнерами, вне зависимости от ответа США», — объяснил Кедми.

Кедми отметил, что такой вариант, возможно, будет озвучен параллельно с развитием переговоров.

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