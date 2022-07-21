Кедми: когда чаша терпения России переполнится, Москва оторвет руки Великобритании

Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал недоброжелательное отношение Соединенного Королевства к Российской Федерации, которое выражается в заявлениях западных политиков и антироссийских мерах, передает «Военное дело».
Кедми подчеркнул, что «англичанка никогда не перестанет гадить», однако на данный момент Лондон просто не в состоянии сделать много пакостей России.
«Сегодня они много сделать не могут, а то, что они делают не переходит границы терпения России», — объяснил военный эксперт.
Однако он уточнил, что у всего есть предел. Поэтому если чаша терпения Москвы переполнится, то она оторвет руки Великобритании.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Кедми высказался о вероятности вхождение на Западную Украину двух бригад ВС Польши в августе.