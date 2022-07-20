Кедми: две бригады ВС Польши могут войти на Западную Украину в августе

Военный эксперт также добавил, что польская разведка выяснила факт того, что перед националистами поставлена задача удерживать любой ценой Краматорск, Славянск и Дзержинск. В связи с этим туда в скором времени прибудет усиление в количестве 30 тысяч мобилизованных военных ВСУ.