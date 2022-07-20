Польские войска с большой долей вероятности войдут на Западную Украину уже в августе. Это необходимо самому Киеву, который намерен перебросить дополнительные подразделения на территорию Донбасса, сообщил израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми, передает Discover24.
В доказательство своих слов политолог привел обнародованные данные польского агентства разведки, которые указывают на то, что 6-я и 25-я бригады ВДВ Вооруженных сил Польши уже вовсю готовятся к вхождению на территорию соседнего государства.
По словам Кедми, польские военные планируют взять под контроль западные регионы Украины. А подразделения ВСУ, которые на данный момент находятся там, будут переброшены на линию фронта в Донбассе.
Военный эксперт также добавил, что польская разведка выяснила факт того, что перед националистами поставлена задача удерживать любой ценой Краматорск, Славянск и Дзержинск. В связи с этим туда в скором времени прибудет усиление в количестве 30 тысяч мобилизованных военных ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.