«Казус исполнителя»: Захарова публично высказалась о неожиданной отмене концерта «Би-2»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе «Красная звезда». Об этом сообщил первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник. Данная ситуация может быть тесно связана с «культурой отмены», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале, отметив, что на самом деле все превратилось в «отмену культуры».
Концерт «Би-2» должен был начаться в Омске в 19:00, однако зрители узнали, что его не будет, буквально за несколько минут до начала. Сами же музыканты, в отличии от Колесника, причину отмены концерта не назвали. Однако выразили разочарование из-за получившейся истории.
По мнению Захаровой, сложившаяся ситуация вокруг «Би-2» является казусом исполнителя.
«Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», — подчеркнула дипломат.
Захарова также обратила внимание, что в данном случае уместно говорить о так называемой «культуре отмены».
«Травить начали всех. Но хочу напомнить недавние слова президента РФ Владимира Путина об этом явлении: “Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были. Пресловутая “культура отмены” превратилась в “отмену культуры”», — написала официальный представитель МИД РФ.
Однако тут же обратила внимание на то, что российский лидер говорил о западных странах.
«Мы же не станем повторять эти ошибки? А еще в этом выступлении президент сказал: “И неудивительно, что в нашем национальном характере есть такая черта — как у нас говорят, “принимать близко к сердцу”. Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается”», — уточнила Захарова.
Она подчеркнула, что прекрасно понимает тех, кто принимает близко к сердцу все, что напоминает предательство, ведь сама является такой же.
«Так как же быть? Как выжить с “обостренным чувством справедливости” и неприятием “культуры отмены”? Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга», — заключила российский дипломат.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Мария Захарова высмеяла отказ оркестра в Мексике от увертюры Чайковского.