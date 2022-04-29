«Казус исполнителя»: Захарова публично высказалась о неожиданной отмене концерта «Би-2»

«Мы же не станем повторять эти ошибки? А еще в этом выступлении президент сказал: “И неудивительно, что в нашем национальном характере есть такая черта — как у нас говорят, “принимать близко к сердцу”. Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается”», — уточнила Захарова.