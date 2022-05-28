Каждый второй американец верит в существование пришельцев

Социологи установили, что чем старше респондент, тем меньше он верит во внеземную жизнь. Среди бэби-бумеров это были 54%, а среди поколения X — уже 59%. За существование внеземных цивилизаций среди миллениалов выступили 72%, а вот среди поколения Z — 76%.