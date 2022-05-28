Каждый второй американец верит в существование пришельцев

Каждый второй американец считает, что НЛО существует. Причем чаще всего в пришельцев верят представители молодого поколения, показывает социологическое исследование Morning Consult.
Среди американцев 62% верят в инопланетян. При этом каждый второй (79%) считает, что власти скрывают эту информацию от общественности.
Как оказалось, сторонники Демократической партии (68%) верят в НЛО больше, чем республиканцы (55%). При этом именно вторые не доверяют правительству.
Социологи установили, что чем старше респондент, тем меньше он верит во внеземную жизнь. Среди бэби-бумеров это были 54%, а среди поколения X — уже 59%. За существование внеземных цивилизаций среди миллениалов выступили 72%, а вот среди поколения Z — 76%.