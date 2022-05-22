«Каждый снаряд — в цель»: командир луганской артиллерии рассказал, как силы ЛНР дают отпор националистам

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР с позывным «Тобол» рассказал в интервью о работе сил Народной милиции Луганской Народной Республики и о том, как решил пойти в армию и дослужился до подполковника.
Тобол в беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем сообщил, как НМ ЛНР противостоит украинским националистам.
«Вытесняем противника, работаем на достойном уровне. Против нас используются станции AN/TPQ (контрбатарейная станция американского производства), это видно, как они засекают, но их становится все меньше с каждым нашим выстрелом. И станций, и вражеских батарей», — рассказал командир.
Он добавил, что сам родом из Рубежного, и очень рад, что город удалось освободить от пособников киевского режима.
«Сам я с Рубежного, и как только пересек мост на пути домой, эмоции конечно нахлынули, счастье, что освободил свой город», — сказал Тобол.
Служащему задали вопрос, о том, как он попал в армию: Тобол тут же ответил, что пошел служить сам, в 2014 году. Военкорам удалось расспросить Тобола о любопытных подробностях его жизни. Так, выяснилось, что сейчас родину защищает подполковник с двумя высшими образованиями, отлично владеющий иностранным языком и не промахивающийся по вражеским целям.
«По образованию — инженер. Закончил институт, потом — педуниверситет по специальности учитель английского языка. Профессиональную военную подготовку прошел уже здесь. В начале был командиром орудия, сержантом, дослужился до подполковника. Командую подразделением полноценно. Выполняю задачи, как говорит начальник, достаточно успешно — каждый снаряд летит в цель», — рассказал Тобол.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.