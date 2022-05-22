«Каждый снаряд — в цель»: командир луганской артиллерии рассказал, как силы ЛНР дают отпор националистам

Служащему задали вопрос, о том, как он попал в армию: Тобол тут же ответил, что пошел служить сам, в 2014 году. Военкорам удалось расспросить Тобола о любопытных подробностях его жизни. Так, выяснилось, что сейчас родину защищает подполковник с двумя высшими образованиями, отлично владеющий иностранным языком и не промахивающийся по вражеским целям.