Каждый сможет выбрать себе «уникальный» Galaxy Z Flip4. Samsung предложит 1024 цветовых комбинации для версии Bespoke Edition

Похоже, в этом году Samsung тоже предоставит любителям разнообразия и оригинальности возможность создать свой условно уникальный Galaxy Z Flip.





Samsung опубликовала рекламный твит в виде на первый взгляд простого набора разноцветных кружочков. Ресурс SamMobile считает, что это как раз указание на цветовые варианты для версии Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition.

Изображение содержит 30 цветов, что даёт 900 комбинаций цвета только для задней крышки, которая у версии Bespoke состоит из трёх частей. Если добавить к этому два дополнительных цвета рамки, получится 1024 цветовых комбинации. Для сравнения, у Flip3 их 49.

Напомним, Galaxy Z Flip4 вместе с Fold4 должны представить 10 августа, а в продаже новинка якобы появится 27 августа.