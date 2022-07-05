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Каждый пятый житель Кирова намерен работать без отпуска в 2022 году

Каждый пятый житель Кирова намерен работать без отпуска в 2022 году
pxhere.com

Около 20% кировчан не собираются уходить в отпуск в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики Регионального агентства социологических исследований «Зеркало».

Согласно результатам опроса, порядка 40% жителей Кирова не хотят ехать ни за рубеж, ни в путешествие по России и намерены провести отпуск дома. Внутренний туризм привлекает почти четверть кировчан, в то время как в другие страны решили отправиться лишь 5% опрошенных, сообщает информационный портал «Первоисточник».

Кроме того, желание поехать за рубеж в этом году изъявляют в два раза меньше людей, чем в 2021-м. Также в Кирове немного повысилось (почти 39% против 40%) число тех, кто в свой отпуск вообще никуда не поедет.

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