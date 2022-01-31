Каждый второй россиянин не беспокоится из-за волны «Омикрона»

Омикрон-штамм, а также риски введения локдаунов не являются причиной беспокойства у 47% россиян. При этом 39% все же боятся за собственное здоровье, следует из опроса HeadHunter.

Безразличие граждан эксперты связывают с привычкой. Пандемия больше не является для россиян новым и неизведанным. При этом, согласно опросу, 16% респондентов все же переживают из-за возможного снижения доходов, а десять процентов заявили о страхе остаться без работы. Отмечается, что в прошлом году беспокойство о пандемии высказывали 77% опрошенных. Об этом передают «Известия».

Самые спокойные россияне живут в Санкт-Петербурге. Новая волна коронавируса не беспокоит 60% опрошенных. В тройке лидеров также Москва и Подмосковье. При этом менее всего распространение «Омикрона» волнует IT-специалистов. Административный персонал, напротив, считает себя самой уязвимой категорией работников.

Пока что большинство компаний продолжают работать в привычном режиме. Лишь 20% сообщили, что часть сотрудников была переведена на удаленку. Наиболее распространена подобная практика в Москве.

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