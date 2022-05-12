Казалось, что такое уже невозможно. Radeon RX 6650 XT поступила в продажу в Китае по цене ниже рекомендованной

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Продажи новых видеокарт AMD Navi 2X Refresh стартовали в Китае одновременно со всеми другими странами, но цена на местном рынке своя. Рекомендованная розничная стоимость Radeon RX 6650 XT составила 3100 юаней (460 долларов), Radeon RX 6750 XT – 4200 юаней (625 долларов), Radeon RX 6950 XT (1250 долларов) – 8400 юаней. Однако (и это очень примечательный факт для рынка GPU, цены на котором долгое время держались на запредельном уровне) на площадке JD.com Radeon RX 6650 XT можно купить даже чуточку дешевле – за 3050 юаней (455 долларов). Скидка небольшая, но важен сам факт: уже со старта новинка дешевле рекомендованной розничной цены.





За эту стоимость предложена Radeon RX 6500 XT в версии V2 OC – то есть разогнанная, да еще и с нереференсной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Напомним, 3D-карта получила 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 17,5 ГГц и шину памяти разрядностью 128 бит. Дополнительное питание осуществляется от одного восьмиштырькового разъема.