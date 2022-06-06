Казахстан провел референдум о принятии поправок в Конституцию

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявлял, что проведет в стране референдум о принятии поправок в Конституцию для демократизации власти. Он отметил, что произойдет переход к новой модели взаимодействия государства и общества, передает издание «Царьград».