Казахстан намерен упразднить школьные классы с русским языком

Правительство Казахстана намерено полностью упразднить школьные классы с русским языком обучения. Соответствующую информацию представили на местном телевидении.
Известно, что власти Казахстана планируют избавиться от русскоязычных классов через шесть-семь лет. Такую меру в правительстве республики связали с тем, что большая часть населения говорит на казахском языке. Вместе с этим в стране становится все меньше русских граждан.
Тем временем родителям, проживающим в Нур-Султане, уже не советуют вести своих детей в русскоязычные классы. Подобные рекомендации оправдывают «демографическими причинами». При этом жителям Казахстана, говорящим на казахском языке, предоставляются определенные привилегии при поступлении в вузы.