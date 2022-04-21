Казахский праздник «Туган Жер» отметят в Челябинской области

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Праздник «Туган Жер» проводится в южных районах региона с
2013 года. Будущим летом в Челябинской области его отметят снова.
Как пишет сетевое издание «Губерния – Южный Урал»,
Туган Жер» — это праздник традиционной казахской культуры. На праздничном
мероприятии можно довольно подробно ознакомиться с народными ремеслами, бытом,
фольклором. Ежегодно мероприятие разнообразит масштабная программа с большим количеством гостей и участников. В торжествах бывают задействованы
казахские национально-культурные объединения Челябинской области, а также гости
из Казахстана.
Праздничную программу в текущем году, дату и место
проведения рассмотрят 27 апреля на круглом столе сотрудники Дома дружбы народов
Челябинской области, а также руководители казахских национально-культурных
союзов и самодеятельных творческих коллективов.