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    Казахский праздник «Туган Жер» отметят в Челябинской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Казахский праздник «Туган Жер» отметят в Челябинской области

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    globallookpress.com/Chris Jung/ZUMAPRESS.com

    Праздник «Туган Жер» проводится в южных районах региона с
    2013 года. Будущим летом в Челябинской области его отметят снова.

    Как пишет сетевое издание «Губерния – Южный Урал»,
    Туган Жер» — это праздник традиционной казахской культуры. На праздничном
    мероприятии можно довольно подробно ознакомиться с народными ремеслами, бытом,
    фольклором. Ежегодно мероприятие разнообразит масштабная программа с большим количеством гостей и участников. В торжествах бывают задействованы
    казахские национально-культурные объединения Челябинской области, а также гости
    из Казахстана.

    Праздничную программу в текущем году, дату и место
    проведения рассмотрят 27 апреля на круглом столе сотрудники Дома дружбы народов
    Челябинской области, а также руководители казахских национально-культурных
    союзов и самодеятельных творческих коллективов.

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