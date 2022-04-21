Казахский праздник «Туган Жер» отметят в Челябинской области

Как пишет сетевое издание «Губерния – Южный Урал»,

Туган Жер» — это праздник традиционной казахской культуры. На праздничном

мероприятии можно довольно подробно ознакомиться с народными ремеслами, бытом,

фольклором. Ежегодно мероприятие разнообразит масштабная программа с большим количеством гостей и участников. В торжествах бывают задействованы

казахские национально-культурные объединения Челябинской области, а также гости

из Казахстана.