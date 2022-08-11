Кайли Дженнер отметила день рождения на Багамах с сестрами и бойфрендом

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер отпраздновала юбилей — 10 августа ей исполнилось 25 лет. Свой день рождения звезда реалити-шоу решила отмечать на Багамах, куда улетела вместе с сестрами и возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом. Фотографиями с праздника Кайли поделилась в инстаграме*.



Кайли Дженнер



Кайли Дженнер и Ким Кардашьян





Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и Ким Кардашьян

Вечеринка закончилась праздничным фейерверком. Сама именинница позировала в светлом полупрозрачном платье.

Не пропустила праздничную вечеринку и Ким Кардашьян, которая совсем недавно рассталась со своим бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном.



Ким Кардашьян

Каждый год ты удивляешь меня мудростью, умением защищать своих близких и добрым сердцем. Ты особенная и единственная в своем роде. В тебе столько любви и счастья, что я молю, чтобы так было вечно”. С прошедшим, Кайли, — поздравила Ким младшую сестру в инстаграме*.



Кайли Дженнер

Ранее в честь дня рождения звезда реалити-шоу опубликовала в инстаграме* архивные кадры со своего самого первого дня рождения.

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