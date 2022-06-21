Kawasaki Heavy Industries разрабатывает водородный двигатель для экологически чистого пассажирского самолета на 150 мест и с дальностью полета 2-3 тысячи километров

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Японская корпорация тяжелого машиностроения Kawasaki Heavy Industries занялась разработкой основных компонентов пассажирского самолета на водородном топливе. Их предполагается предоставлять зарубежным авиастроительным компаниям с тем, чтобы запустить производство таких лайнеров в районе 2040 года.

Водородный самолет будущего может выглядеть примерно так

Конкретно речь идет о разработке основных деталей водородного двигателя и топливных баков, которые считаются ключевыми и наиболее сложными компонентами будущего пассажирского самолета. Особую сложность, как сообщается, представляет конструкция топливного бака, от которого требуется повышенная прочность и компактные размеры.

Пассажирский авиалайнер на водородном топливе, не выбрасывающий в процессе работы углекислый газ в атмосферу, рассчитан примерно на 150 мест, предполагается, что дальность его полета составит 2-3 тысячи километров.

Разработка этих компонентов потребует расходов в размере более 133 миллионов долларов. Эти средства в основном поступят в виде помощи от государственных структур, заинтересованных в лидерстве Японии на этом технологическом направлении. К 2030 году предполагается начать испытания компонентов авиалайнера на водородном топливе.

Kawasaki Heavy Industries сейчас производит элементы фюзеляжа и двигателей для обычных самолетов, она построила танкер для перевозки водорода. Эта компания разрабатывает также системы заправки самолетов водородом совместно с европейской авиакосмической корпорацией Airbus.