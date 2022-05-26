Катя Гордон высмеяла бывшего мужа и потребовала от него поменять фамилию

Телеведущая и юрист Катя Гордон отреагировала на новости о свадьбе бывшего мужа Александра Гордона с молодой избранницей. Она посоветовала журналисту поменять фамилию, злобно пошутив про его совместную работу с коллегой Юлией Барановской.
Гордон приняла участие в программе «Легенда» на телеканале RTVI. Знаменитость неожиданно подвергла критике тот факт, что ее экс-супруг, фамилию которого она сохранила и не собирается менять после недавней свадьбы, работает с бывшей гражданской женой звезды российского футбола Андрея Аршавина.
«Мне 41 год, сейчас мне еще метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: “Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что такое за передачу ты ведешь вообще с бывшей женой, даже гражданской женой какого-то бывшего футболиста?”» — высмеяла юрист ведущего программы «Мужское/Женское».
Александр Гордон не просто 15 мая взял в жены 20-летнюю арфистку, но и обвенчался с ней в церкви. Разница в возрасте между новоиспеченными супругами составляет 38 лет.