Катя Гордон высмеяла бывшего мужа и потребовала от него поменять фамилию

«Мне 41 год, сейчас мне еще метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: “Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что такое за передачу ты ведешь вообще с бывшей женой, даже гражданской женой какого-то бывшего футболиста?”» — высмеяла юрист ведущего программы «Мужское/Женское».