Катя Гордон станет модератором сессии Петербургского международного экономического форума

Юрист и певица Катя Гордон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.
Она станет модератором программы «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм», которую проведет компания «РТК-Солар». Корпорация вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проведет первые в стране международные киберучения.
«Для Кати это большая честь — стать модератором на престижном экономическом форуме. Она долгое время к нему готовилась и вот уже на днях отправляется в нашу Северную столицу», — рассказал PR-менеджер Андрей Карпов в разговоре с ФАН.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) примет гостей 15 июня. Участники обсудят ряд важных вопросов, одной из тем станут перспективы сотрудничества Москвы с африканскими странами.