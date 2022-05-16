Катя Гордон прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа с 20-летней студенткой

«Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», — написала звездный адвокат в соцсетях.