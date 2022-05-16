Катя Гордон прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа с 20-летней студенткой

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Звездный адвокат Катя Гордон прокомментировала новость о свадьбе своего бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона. Новой супругой знаменитости стала девушка, которая моложе его на 38 лет.
Гордон женился на 20-летней арфистке Софии Каландадзе в 2018 году, а в мае 2022 года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале.
Бывшая жена телеведущего Катя Гордон положительно отреагировала на эту новость. Она пожелала экс-супругу счастья в новом браке.
«Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», — написала звездный адвокат в соцсетях.
Гордон женился в пятый раз. Два года назад он развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой.