Католическая церковь может уйти из России

Дело в том, что под одним из интервью на тему «украинского кризиса», опубликованном на сайте Vatican News и в ватиканской газете L’Osservatore Romano, появилась необычная для Ватикана подпись. В ней говорится о начале череды публикаций, мнение в которых «не может быть приписано Святому престолу», сообщает ИА Rex.