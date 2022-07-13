Католическая церковь может уйти из России

Впервые за много месяцев в Ватикане решились прокомментировать ситуацию, происходящую на Украине.
Дело в том, что под одним из интервью на тему «украинского кризиса», опубликованном на сайте Vatican News и в ватиканской газете L’Osservatore Romano, появилась необычная для Ватикана подпись. В ней говорится о начале череды публикаций, мнение в которых «не может быть приписано Святому престолу», сообщает ИА Rex.
Например, в настоящее время некоторые епископы-католики предлагают вывезти из России своих священников под предлогом обеспечения их безопасности. Но в первую очередь это нанесет урон именно Ватикану, а не России.
Политический разлад России с другими странами рано или поздно будет ликвидирован. А вот расколы на религиозной почве крайне редко заканчиваются восстановлением утраченных связей.
Спецоперация российских военных на Украине продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса.