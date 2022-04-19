Каталог Alphacool пополнили медные радиаторы NexXxoS HPE-30 и NexXxoS HPE-45

загрузка...

Компания Alphacool добавила в семейство радиаторов NexXxoS серии HPE-30 и HPE-45. Как и предыдущие модели семейств NexXxoS, новые радиаторы почти полностью изготовлены из меди, но отличаются увеличенным числом каналов и ребер. Это значит, что площадь поверхности, участвующей в передаче тепла, увеличена, и радиатор способе рассеять больше тепловой энергии.













Серия NexXxoS HPE-30 включает модели длиной 120, 140, 240, 280, 360, 420, 480 и 560 мм. Толщина во всех случаях равна 35 мм, на что указывает число в обозначении серии. Эти радиаторы характеризуются плотностью 18 ребер на дюйм. Серия NexXxoS HPE-45 включает радиаторы толщиной 45 мм и длиной 120, 140, 240, 280, 360, 420 и 480 мм. Они характеризуются плотностью 16 ребер на дюйм.









Во всех случаях обоймы изготовлены из стали, а порты — из латуни. Каждый радиатор оснащен пятью портами с резьбой G1/4″. Четыре можно использовать как входы и выходы, а пятый — для заполнения системы жидкостью. В него также можно установить датчик температуры или другой аксессуар. Цены источник не приводит.