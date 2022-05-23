Катакомбы «Азовстали» опустели: эксклюзивные кадры завода с высоты птичьего полета

На территории комбината «Азовстали», ставшего последним оплотом националистов в Мариуполе, проводятся масштабные работы по разминированию. «Народные Новости» публикуют эксклюзивные кадры с места событий, сделанные с помощью квадрокоптера.
Спустя три месяца специальной операции российские силы полностью взяли под контроль завод «Азовсталь» — он стал главным укрытием националистов в Мариуполе, поскольку под ним находятся километры катакомб. Штурмовать предприятие не стали, дабы спасти жизни гражданских, которых против их воли удерживали в подземельях. В итоге «Азовсталь» был полностью блокирован, националисты, понимая безвыходность ситуации, стали постепенно сдаваться.
Сейчас на территории комбината и прилегающих к нему районов ведутся масштабные работы — саперы ВС России и Народной милиции ДНР проводят разминирование. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий, показа уникальные кадры с места событий.
По данным Минобороны РФ, в плен с «Азовстали» сдались 2439 членов нацбата «Азов»*, в том числе командиры и другие офицеры.
* — против членов организации возбуждены уголовные дела.