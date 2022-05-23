Катакомбы «Азовстали» опустели: эксклюзивные кадры завода с высоты птичьего полета

Спустя три месяца специальной операции российские силы полностью взяли под контроль завод «Азовсталь» — он стал главным укрытием националистов в Мариуполе, поскольку под ним находятся километры катакомб. Штурмовать предприятие не стали, дабы спасти жизни гражданских, которых против их воли удерживали в подземельях. В итоге «Азовсталь» был полностью блокирован, националисты, понимая безвыходность ситуации, стали постепенно сдаваться.