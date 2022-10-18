Кассира банка задержали по подозрению в хищении 35 млн рублей в Татарстане

В сентябре фигурантка узнала, что отделение, где она работает, будет закрываться. Это означало проведение ревизии, которая вскрыла бы факт кражи. В один из дней кассир забрала из отделения наличность и сбежала в Казань. Там нанятые адвокаты настойчиво посоветовали ей сдаться полиции. Женщину задержали до написания явки с повинной. В машине ее сына оперативники обнаружили 4,9 миллиона рублей.