Кассира АЗС задержали по подозрению в ложном информировании о теракте в Петербурге

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах «минирования» АЗС Shell в Петербурге. По подозрению в ложном сообщении о теракте была задержана продавец-кассир заправочной станции, передает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В службу спасения обратился оператор АЗС. Он рассказал о том, что неизвестная сообщила о заложенной бомбе на заправке на Пискаревском проспекте. Прибывшие на вызов специалисты осмотрели станцию, но не обнаружили взрывных устройств.
В тот же день правоохранители вышли на 37-летнюю продавца-кассира заправки. После допроса женщину отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.