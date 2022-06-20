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Кассира АЗС задержали по подозрению в ложном информировании о теракте в Петербурге

Кассира АЗС задержали по подозрению в ложном информировании о теракте в Петербурге
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах «минирования» АЗС Shell в Петербурге. По подозрению в ложном сообщении о теракте была задержана продавец-кассир заправочной станции, передает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В службу спасения обратился оператор АЗС. Он рассказал о том, что неизвестная сообщила о заложенной бомбе на заправке на Пискаревском проспекте. Прибывшие на вызов специалисты осмотрели станцию, но не обнаружили взрывных устройств.

В тот же день правоохранители вышли на 37-летнюю продавца-кассира заправки. После допроса женщину отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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