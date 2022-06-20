Кассира АЗС задержали по подозрению в ложном информировании о теракте в Петербурге

Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В службу спасения обратился оператор АЗС. Он рассказал о том, что неизвестная сообщила о заложенной бомбе на заправке на Пискаревском проспекте. Прибывшие на вызов специалисты осмотрели станцию, но не обнаружили взрывных устройств.