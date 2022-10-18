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Кассационный суд отклонил жалобу на девятилетний приговор Навальному

Кассационный суд отклонил жалобу на девятилетний приговор Навальному
pxhere.com

Кассационный суд признал законным приговор Алексею Навальному* (физлицо-иноагент, внесенное в список террористов и экстремистов в России) по уголовному делу о мошенничестве и об оскорблении судьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 1,2 млн рублей. Отбывать наказание осужденного отправили в колонию строгого режима.

  • * – физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
алексей навальный жалоба суд
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