Карты с новыми регионами России начали продавать в Москве

Карты с недавно включенными в состав России регионами начали продавать в Москве, сообщили в Центре картографии, передает РИА Новости.
«Карты России с новыми территориями на основании данных Росреестра. Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами», — сказано в комментарии.
Таким образом, на новых картах мира изображается территория России с присоединенными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Отметим, в середине сентября текущего года в Госдуму РФ предложили два законопроекта, которые предусматривают наказание и приравнивают к экстремизму распространение и демонстрацию карт и изображений, «оспаривающих территориальную целостность России».