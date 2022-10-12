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Карты с новыми регионами России начали продавать в Москве

Карты с новыми регионами России начали продавать в Москве
pxhere.com

Карты с недавно включенными в состав России регионами начали продавать в Москве, сообщили в Центре картографии, передает РИА Новости.

«Карты России с новыми территориями на основании данных Росреестра. Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами», — сказано в комментарии.

Таким образом, на новых картах мира изображается территория России с присоединенными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Отметим, в середине сентября текущего года в Госдуму РФ предложили два законопроекта, которые предусматривают наказание и приравнивают к экстремизму распространение и демонстрацию карт и изображений, «оспаривающих территориальную целостность России».

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