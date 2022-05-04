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    Карты памяти microSD Samsung Pro Endurance способны работать непрерывно 16 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Карты памяти microSD Samsung Pro Endurance способны работать непрерывно 16 лет

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    Вчера компания Samsung представила память UFS 4.0 для смартфонов, а сегодня анонсировала карты памяти microSD линейки Pro Endurance. 


    Это более прочные карты памяти, предназначенные в первую очередь для камер наблюдения и видеорегистраторов. Такое специфическое предназначение обусловлено способностью карт работать непрерывно до 16 лет! Samsung говорит, что это эквивалентно 33 обычным картам памяти, ориентированным в первую очередь на скорость передачи данных.  

    Потребность в долговечных и высокопроизводительных решениях для видеонаблюдения продолжает расти, и карты Pro Endurance были разработаны, чтобы удовлетворить этот спрос. Как обычные, так и корпоративные пользователи могут быть уверены, что наша новая карта памяти обеспечит непрерывную запись с высоким разрешением даже в экстремальных условиях 

    При этом скорости тут вполне нормальные: до 100 МБ/с для чтения и до 40 МБ/с для записи. Карты соответствуют рейтингам UHS 3 и V30.  

    Что касается защищённости карт, Samsung говорит об их прочности, которая увеличена в шесть раз. Карты защищены от воздействия воды, электромагнитного и рентгеновского излучения, экстремальных температур, а также устойчивы к износу и не боятся падений. Новые карты доступны в вариантах объёмом от 32 до 256 ГБ с ценой от 11 до 55 долларов.  

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