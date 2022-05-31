Карты «Мир» скоро заработают в Египте

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Заместитель генерального директора Tez Tour Египет Тамер Саид заявил, что карты «Мир» могут заработать в Египте к сентябрю этого года. В данный момент этот вопрос прорабатывается.

Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе “Мир”. Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом.

Тамер Саид





«Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — заявил он, добавив, что в настоящее время россияне могут расплачиваться в Египте картами UNION PAY.