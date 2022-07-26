Карты «Мир» начали принимать в банкоматах Кубы

Банкоматы Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир», до конца 2022 года их будут приниматься во всех точках продаж страны. Об этом сообщил советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт “Мир” в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты “Мир” станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», – сказал он.





Банкоматы государственных банков можно найти в Гаване и крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро, рассказал Эскалона. Он напомнил, что в 2021 году наибольший турпоток на Кубу обеспечили граждане России – тогда страну посетили почти 147 тысяч россиян. С марта 2022 года прямых перелетов на Кубу нет, хотя государство и гарантирует неприкосновенность самолетов «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний.

На Кубе надеются, что в зимнем сезоне 2022-2023 годов российские туристы вернутся. В настоящее время с одной пересадкой можно долететь только из Стамбула в Гавану. Перелет туда – обратно обойдется примерно в 250 тысяч рублей на одного пассажира.