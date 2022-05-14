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    Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию

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    “Импровизация № 217. Серый овал”, Василий Кандинский

    Застрявшие в Южной Корее картины Василия Кандинского, Казимира Малевича и других русских художников-авангардистов вернулись в Россию — об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

    После прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи.  <…> Проделана большая работа. <…> В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры.

    Картины русских авангардистов из коллекций Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи экспонировались на выставке “Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции”, которая проходила в Сеуле с 31 декабря по 17 апреля.

    Супрематизм", Казимир МалевичСупрематизм”, Казимир Малевич

    Всего на выставке было представлено 75 полотен. Они застряли в южнокорейской столице из-за отсутствия грузовых авиарейсов в Россию.

    Ранее в мае Любимова сообщила о возвращении в Россию картин из коллекции Морозовых, которые участвовали в выставке “Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых”, проходившей в Париже. Два полотна авторства Петра Кончаловского и Валентина Серова власти Франции решили не возвращать — об этом писала французская газета Le Monde.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    i-z-o.art


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