Картаполов: ЗРК «Панцирь-С1» способен перехватывать ракеты американских РСЗО HIMARS

«Ключевая роль отведена разведке, нужно знать примерный район, откуда может действовать этот вид вооружения. А также важна маскировка всех подготовительных действий к готовности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Вот и весь секрет успеха», — рассказал генерал-полковник.