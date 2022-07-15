Картаполов: ЗРК «Панцирь-С1» способен перехватывать ракеты американских РСЗО HIMARS

Средства противовоздушной обороны ВС РФ, включая «Панцирь-С1», с большой эффективностью нейтрализуют все виды реактивных снарядов и баллистических ракет противника на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Он подчеркнул, что на брифингах в Минобороны ежедневно сообщается о перехваченных ракетах ВСУ, передает SM-News.
«Ключевая роль отведена разведке, нужно знать примерный район, откуда может действовать этот вид вооружения. А также важна маскировка всех подготовительных действий к готовности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Вот и весь секрет успеха», — рассказал генерал-полковник.
Рассуждая об американских РСЗО HIMARS, Картаполов уточнил, что эта система способна применять отдельные виды боеприпасов, которые на завершающей стадии траектории полета корректируются по GPS.
Ранее RT сообщал, что военные аналитики в США усомнились в необходимости регулярных поставок вооружений на Украину из-за отсутствия уверенности, что ситуация переломится в пользу Киева.